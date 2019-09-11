Глава одного из курганских районов «закопал» бюджетные деньги в грязь

Глава Целинного района Иван Светличный не выполнил поручения врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В середине мая 2019 года Шумков посетил муниципалитет и вручил Светличному «синюю папку» с пожеланиями жителей территории. Помимо этого район получил финансовую поддержку на конкретные проекты. Спустя четыре месяца места предполагаемого благоустройства по-прежнему напоминают лесную чащу, а вместо ремонта дорог – «куски грязи».

Исполнение губернаторских наказов проверил первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Андрей Борисов. О том, что он там увидел, сообщает пресс-служба областного правительства. «Парк культуры и отдыха «Победа», который планировалось благоустроить, зарос кустарниками и травой, напоминает лесную чащу. Благоустройством общественной территории в этом году, несмотря на выделенные средства в размере 1,1 миллиона рублей, так никто и не занимался», – говорит Борисов.

Еще хуже ситуация оказалась с ремонтом дорог. Район получил 200 тыс. бюджетных рублей для грунтощебеночного покрытия переулка Почтовый.

«Переулок Почтовый можно сказать в прямом смысле поглотил 200 тысяч бюджетных рублей. По итогу проведенной работы в размокшей грязи и колеях едва угадываются следы щебня. Еще больше вопросов вызывает то, как заместителем по ЖКХ района согласовывался данный участок и почему он не доведен до выезда на асфальтированную дорогу», – задается вопросом представитель областного правительства.

Жидкая грязь по щиколотку осталась и на улице Школьной, на содержание которой область выделила 340 тыс. рублей.

Полмиллиона рублей Целинный район получил на благоустройство сквера, где установлены стелы в честь уроженца района революционера Бухарова.

«Здесь грязь, мусор и разросшиеся кусты, за которыми едва угадывается высокий обелиск», – оценил расходование бюджетных средств Борисов. В районной администрации за четыре месяца также не приступили к ремонту школ в селах Косолапово и Дулино, хотя проектно-сметная документация есть, финансирование на ремонт предусмотрено.

Как сообщал «Новый День», Вадим Шумков посетил Целинный район 17 мая 2019 года. Глава региона пообещал, что муниципалитету трехкратное увеличение финансирования на ремонт и строительство дорого – до 16 млн рублей. Обсуждался ремонт Дулинской и Косолаповской школ и благоустройство населенных пунктов.

Курган, служба информации

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