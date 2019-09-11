Курганские следователи разбираются с трупом из леса

В Макушинском районе у села Басковское в лесу погиб 49-летний мужчина. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, это несчастный случай, произошедший во время заготовки леса.

«Вечером 9 сентября на территории Петуховского лесхоза группа мужчин осуществляла валку деревьев. Произошло неконтролируемое падение дерева, стволом и кроной которого были причинены телесные повреждения лесорубу», – уточняет следком.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Следователи определяют группу лиц, которые должны были отвечать за технику безопасности.

Курган, служба информации

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