Курганский коровник шокировал Россельхознадзор: «в молоке известь, на окнах мухи»

Курганское управление Россельхознадзора зафиксировало серьезные нарушения в работе агрофермы из Лебяжьевского района.

Ведомство традиционно не сообщает название компании, лишь уточняет, что проверка проводилась в отношении хозяйства, которое разводит крупный рогатый скот и производит молоко, которое потом поступает в переработку.

«В ходе проверки выявлены массовые нарушения, как в части производства молока, так и условий содержания дойного стада», – заявили в региональном управлении Россельхознадзора.

Инспекторы зафиксировали, что процесс первичного производства молока (видимо, речь идет о дойке) проводятся в старом помещении. Коровник находится в таком плачевном состоянии, что помыть стены и провести их дезинфекцию просто невозможно.

«Остатки извести с потолка попадают непосредственно в емкости с молоком. На окнах следы насекомых и грязи. О каком качестве продукта можно заявлять?», – уточняет ветнадзор.

Помимо этого в хозяйстве на момент проверки не нашлось документов, которые бы подтвердили качество воды и кормов, используемых для животных.

Курган, служба информации

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