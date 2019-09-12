Шумков про курганский агрокомплекс: «плохо»

Губернатор Курганской области в среду, 11 сентября, провел профильный совет с аграриями Зауралья. По итогам совещания было принято решение ежегодно создавать в регионе по 100 мини-ферм. Неофициально итоги совещания Вадим Шумков прокомментировал в своем аккаунте в Инстаграм.

Профильный совет с участием аграриев, губернатора и директора профильного департамента Владимир Марфицина прошел в Кетовском районе на базе ЗАО «Картофель».

Глава регионального департамента АПК Марфицин заявил, что в 2020 году область дополнительно получит 134 млн рублей на стимулирующие субсидии. Также в Зауралье готовы поддерживать создание семейных животноводческих ферм. Участники программы агростартап по упрощенной системе могут получить землю под строительство жилья и сельхоздеятельность.

«Мы с департаментом АПК договорились, что наряду с поддержкой крупных проектов, о которых сегодня тоже шла речь, мы заводим два новых показателя. Это 5-7 новых проектов по обеспечению свининой. Эксперты подсказали, что есть существенное недопроизводство, причем есть мощные переработчики. А также мы договорились, что в течение года мы должны подготавливать порядка 100 мини-ферм. Пора перестать разговаривать про развитие сельских территорий, их сохранение, необходимо их просто поддерживать конкретными действиями, связанными и скоординированными», – заявил глава региона Вадим Шумков.

В личном аккаунте в Инстаграм губернатор по итогам встречи добавил: «Плохо, что показатели развития ключевых отраслей сельского хозяйства снижаются на протяжении ряда лет».

Курган, служба информации

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