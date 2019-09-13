В Кургане отправили в тюрьму бухгалтера ТСЖ, обворовавшего жильцов

Курганский городской суд вынес приговор бухгалтеру ТСЖ, которая присвоила из общедомовой кассы 180 тыс. рублей. 38-летняя женщина отправится в исправительную колонию общего режима почти на четыре года, сообщает прокуратура Курганской области.

Надзорное ведомство уточняет, что женщина была ранее неоднократно судима за аналогичные преступления. То есть речь шла о рецидиве. Однако подсудимая полностью признала свою вину и активно способствовала следствию. Это стало смягчающим обстоятельством: бухгалтер могла отправиться в тюрьму на девять лет, но отсидит 3 года 6 месяцев.

Как сообщал «Новый День», с 2016 года бухгалтер ТСЖ систематически присваивала себе деньги, которые жильцы собирали для нужд многоквартирного дома. Представитель товарищества имела доступ к расчетному счету дома через «Сбербанк Онлайн», откуда переводила средства на подконтрольный ей банковский счет.

Таким образом она присвоили почти 200 тыс. рублей. Помимо этого бухгалтер списывала траты ТСЖ по подложным документам. В частности, предъявила липовый товарный чек на покупку электрооборудования, которое на самом деле для нужд ТСЖ не приобреталось.

Курган, служба информации

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