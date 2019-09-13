Правительство Курганской области дружно уходит в отставку, некоторые не вернутся

Правительство Курганской области в полном составе готовится к отставке. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе губернатора.

«В соответствии с Уставом Курганской области после вступления в должность вновь избранного губернатора правительство региона сложит с себя полномочия, но продолжит работу до формирования нового состава правительства», – сообщает пресс-служба губернатора.

Процедуру дружной отставки чиновников запустит соответствующее постановление. Документ, как ожидается, вступит в силу сразу после инаугурации Вадима Шумкова, победившего на губернаторских выборах 8 сентября.

Всенародно избранный губернатор должен сформировать новый состав правительства в ближайшее время. Кардинальных изменений на ключевых постах ожидать не стоит. На сегодняшний день вакантной остается лишь должность директора департамента экономического развития. Глава ведомства Светлана Афанасьева незадолго до выборов уволилась по собственному желанию.

Также, по данным «Нового Дня», правительство могут покинуть замгубернатора Иван Зонтиков и замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова.

Курган, служба информации

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