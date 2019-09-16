Вадим Шумков раскритиковал работу курганской УК

Вадим Шумков раскритиковал работу управляющей компании «Жилищник». В минувшее воскресенье, 15 сентября, глава Зауралья лично проинспектировал ход работ по благоустройству в Кургане и остался недоволен состоянием дворов в районе Энергетики, которые обслуживает эта УК. Осматривая двор, Шумков везде натыкался на горы мусор и грязь. Врио губернатора потребовал от управляющих исправить ситуацию, а жителей попросил контролировать процесс.

Также в ходе воскресного объезда Шумков посмотрел, как идут дорожные работы на проспекте Конституции. Здесь переложен основной коллектор ливневой канализации, идет замена деформированного покрытия на щебеночно-мастичный асфальтобетон. К 15 октября все должно быть закончено. Также как и на улице Омской, где сделан канализационный коллектор, идут работы с дорожным полотном. Обе улицы ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Шумков попросил не снижать темп. «Задача – завершить максимум работ до окончания строительного сезона, – пояснил врио губернатора. – В ходе объезда посмотрели ремонт художественного музея, музея дворовой усадьбы. Есть еще, чем заниматься, к сожалению, у многих ощущение, что кто-то должен прийти, сделать за нас работу и нам оставить. Курганская область зашла в такой хороший период, когда идет работа над собой. И моя задача – эту работу организовывать и самому пахать первым».

Курган, служба информации

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