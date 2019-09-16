В курганской исправительной колонии убили заключенного

В курганской ИК-2 с признаками насильственной смерти обнаружен заключенный. Об этом в понедельник, 16 сентября, официально заявили в региональном УФСИН.

Как уточняет в службе исполнения наказания, речь идет о смерти 29-летнего мужчины. «14 сентября заключенный был обнаружен на своем спальном месте с признаками насильственной смерти», – сообщает УФСИН.

На место убийства выезжал глава регионального УФСИН Михаил Мачушкин. Следствие ведет СУ СКР по Курганской области.

Исправительная колония -2 расположена в поселке Просвет Кетовского района.

Курган. Другие новости 16.09.19

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