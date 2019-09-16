Вадим Шумков поставил в пример Кетовский район

Глава Зауралья Вадим Шумков провел очередное выездное заседание президиума областного правительства. В понедельник, 16 сентября, чиновники побывали в Кетовском районе, где обсудили вопросы комплексного развития территории на 2020-2021 годы.

Перед заседанием Шумков оценил завершающееся строительство новой школы, детсада, который в этом году введут в эксплуатацию в рамках национального проекта «Демография». Как сообщает пресс-служба губернатора, у Кетовской средней общеобразовательной школы идет монтаж нового хоккейного корта, рядом с ДЮСШа появится большая спортплощадка. Благодаря нацпроекту преобразился парк Победы, аллея в центре села, благоустраиваются дворы. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт дорог, завершаются работы по центральной улице Космонавтов. По итогам осмотра стадиона, глава региона поручил проработать вопрос о ремонте трибун.

Вадим Шумков отметил, что на примере подхода к ремонту и строительству инфраструктурных и социальных объектов в селе Кетово можно понять, для чего нужны комплексные пятилетние планы развития, которые разработаны для всех районов области и городов Кургана и Шадринска.

«Все заносится в планы развития – мы знаем, что делаем в 2019 году, что в 2020 году, что в 2021-м. Понимание есть у органов местного самоуправления, у жителей, бизнеса, куда идти, чем заниматься и как развивать свой бизнес в привязке к этим планам. У людей появится понимание, что здесь можно и нужно жить комфортно», – пояснил глава региона и пообещал так же комплексно продолжить работу в следующем году по крупным населенным пунктам Кетовского района.

На заседании президиума подвели промежуточные итоги работ, выполненных в этом году, и подробно обсудили планы на 2020-2021 годы. В селах Введенское и Большое Чаусово начнут строительство новых детсадов, будут ремонтировать дороги, продолжат благоустраивать общественные территории. Принято решение капитально отремонтировать в Введенском общеобразовательную школу, реконструировать музыкальную, завершить обновление спортивного парка, увеличить объемы дорожного строительства.

Курган, служба информации

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