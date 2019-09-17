Мэрия Кургана пообещала минимизировать автомобильный коллапс в районе моста ЖБИ

Администрация Кургана заявила, что минимизирует неудобства автомобилистов в связи с закрытием путепровода ЖБИ на ремонт.

Как сообщил директор городского департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков, будет откорректирована работа светофоров на пересечении улиц Бурова-Петрова – Химмашевской и Бурова-Петрова – Промышленной.

«Ночью также будут производиться работы по нанесению дорожной разметки по улице Промышленной», – пообещал 16 сентября Лютиков.

Мост ЖБИ по проспекту Машиностроителей, который уже закрылся на ремонт, можно объехать по маршруту: пр. Машиностроителей – ул. Химмашевская – ул. Бурова-Петрова (путепровод) – пр. Маршала Голикова. Движение легкового транспорта также возможно по улице Промышленной (от пр. Машиностроителей до ул. Бурова-Петрова).

«Все моменты отрабатываются в оперативном режиме, по мере необходимости вводятся корректировки», – резюмировал глава департамента развития городского хозяйства.

Так называемый мост ЖБИ – самый загруженный в Кургане, соединяющий центральную часть города с другими микрорайонами, должен быть отремонтирован к 2021 году. Как сообщал «Новый День», ремонт путепровода оценивается в 1,045 млрд рублей, работы финансируются из федерального и областного бюджетов.

Аварийный путепровод не ремонтировался 40 лет и находится в аварийном состоянии. Между тем, как только мост закрылся, Курган превратился в одну большую пробку. В социальных сетях курганцы жалуются и рассказывают, что не успевают вовремя приехать на работу. Но есть и те, кто доволен предстоящими работами и советуют опоздавшим менять логистику.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 16.09.19

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