В Кургане лоб в лоб столкнулись две «девяносто девятые» (ФОТО)

Вечером 16 сентября в Кургане столкнулись два автомобиля ВАЗ. В ДТП пострадали три человека. Авария произошла на ул. Мостостроителей, у дома № 24.

Водитель 1981 года рождения на ВАЗ 21099 двигался со стороны ул. Загородной, в сторону ул. Алексеева. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой ВАЗ 21099 под управлением водителя 1971 года рождения. От удара одна из машин вылетела в кювет.

В результате ДТП водители и их пассажиры получили телесные повреждения. Оба автовладельца были госпитализированы во 2-ую горбольницу Кургана. Одному из пассажиров было назначено амбулаторное лечение. Еще один пассажир – 28-летняя женщина – от госпитализации отказалась.

Курган, служба информации

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