В Курганской области в два раза вырос объем инвестиций

В Курганской области в два раза вырос объем инвестиций. В первом полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы, составили около 17,5 млрд рублей, или 204% к соответствующему периоду 2018 года, – сообщили в пресс-службе губернатора.

Крупный и средний бизнес в основном инвестирует в приобретение оборудования и транспортных средств – 56,7%. По сравнению с 2018 годом значительно увеличились вложения, направленные на следующие виды деятельности: «Транспортировка и хранение» – в 8 раз, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – в 6 раз, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – в 2,1 раза, «Деятельность финансовая и страховая» – в 1,5 раза.

Накануне на совещании у главы Минэкономразвития России Максима Орешкина обсуждались дополнительные меры по привлечению инвестиций в основной капитал субъектами РФ. Федеральное министерство подготовило проект методических рекомендаций разработки индивидуальной программы для регионов по данному направлению.

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян по итогам совещания отметил, что у Зауралья уже есть индивидуальная программа по социально-экономическому развитию на 2019-2024 годы. Она направлена на развитие ключевых сфер региона за счет реализации приоритетных инвестпроектов, снятия острых социальных вопросов и повышения уровня экономической активности.

Курган, служба информации

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