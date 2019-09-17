Директор «Водоканала» в Зауралье самовольно захватил участок озера и испортил месторождение ценной грязи

Курганские силовики передают в суд дело в отношении мужчины, который самовольно захватил 400 «квадратов» на берегу уникального озера. Злоумышленник не просто нелегально пользовался территорией, он еще и испортил месторождение ценной лечебной грязи на этой земле. Речь идет об озере Горькое-Виктория, которое находится на территории Щучанского района. Эта территория является особо охраняемой. Агентству «Новый День» из собственных источников стало известно имя и должность этого злоумышленника – это директор «Водоканала» города Щучье Владимир Кучин.

В мае 2019 года прокуратура Курганской области сообщала, что 63-летний мужчина в личных интересах без разрешительных документов установил железобетонные плиты, встроив их в дно озера. Он также отсыпал грунтом акваторию водного объекта (15 м в ширину и 27 м в длину, на глубину около 1 м). Своими действиями он причин ущерб экологии на 4 млн рублей. Суд в рамках гражданского дела обязал мужчину возместить ущерб и убрать плиты.

Во вторник, 17 сентября 2019 года, следственный комитет РФ пояснил, что было также возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима памятника природы, повлекшее причинение значительного ущерба).

Озеро Горькое-Виктория известно уникальной минеральной водой, иловой грязью и рапой. Грязь относится к илам материковых соленых озер по своему химическому составу и физическим свойствам занимает особое положение среди лечебных грязей. На озере расположен детский санаторий.

В результате действий злоумышленника был поврежден (запечатан) почвенный покров. Уничтожена исходная растительность. Изменился рельеф водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы. Наконец, сократились площади месторождения лечебной грязи, пишет СКР.

В суде по гражданскому делу представитель 63-летнего мужчины заявил, что ответчик хотел сделать пляж напротив дома и очистить территорию от хлама. Но суд ему не поверил.

В распоряжении агентства «Новый День» оказались материалы суда, из которых следует, что работы на участке производили служебные автомобили с надписью «Водоканал». Они выкапывали грунт у жилого дома Кучина (предположительно, копали для фундамента) и везли его на берег озера. Один из водителей спецтехники сообщил, что распоряжение о работах на берегу озера ему дал директор «Водоканала» города Щучье Владимир Кучин.

Щучье, служба информации

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