Курганские родители рассказали про школьные поборы

Прокуратура Курганской области провела «прямую линию» для родителей. Надзорное ведомство просило курганцев сообщить о фактах принуждения оказывать финансовую помощь школам или детским садам.

В частности, облпрокуратуру интересовали поборы на покупку учебников, игрушек, мебели, а также пожертвования на ремонтные работы.

Как сообщает надзорное ведомство, жалоб почти нет. «Всего на телефон горячей линии поступило восемь звонков от жителей области – из Кургана, Шадринска, Шумихинского и Кетовского районов», – уточнили в прокуратуре Зауралья.

По всем поступившим обращениям будут организованы адресные проверки.

Курган, служба информации

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