Вадим Шумков вступил в должность губернатора Зауралья

Вадим Шумков, победивший на выборах губернатора Курганской области, 17 сентября вступил в должность. Перед этим состоялось заседание областной думы, на котором депутаты проголосовали за назначение нового главы Зауралья.

Инаугурация проходит в большом зале курганской областной филармонии. Поздравить Шумкова со вступлением в должность уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, замгубернатора Ямала Александр Мажаров, заместитель свердловского губернатора Азат Салихов, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и т.д.

Напомним, на выборах 8 сентября Шумков при явке 42% набрал 80,86% голосов избирателей.

Курган, служба информации

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