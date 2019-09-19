В Кургане мошенник продал дедушке лечебные простыни за 74 тыс. рублей

В Кургане 30-летний мужчина обманул 83-летнего пенсионера. Мошенник уговорил дедушку купить у него два комплекта постельного белья за 74 тысячи рублей. Высокую цену продавец объяснил уникальными свойствами белья – якобы оно оказывает лечебное воздействие при эксплуатации.

Через некоторое время пожилой курганец понял, что его обманули. В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело. Однако после того, как обвиняемый возместил пенсионеру ущерб, Курганский городской суд прекратил дело и уголовное преследование, – сообщает прокуратура Курганской области. Мужчине была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Курган, служба информации

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