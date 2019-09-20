В Зауралье начинают бесплатную раздачу земель фермерам

Курганские фермеры получили уникальную возможность бесплатно стать собственниками до 100 гектаров земли, на которой можно развивать свое сельхозпроизводство.

Чтобы получить землю глава крестьянско-фермерского хозяйства должен быть зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель и КФХ должно иметь не менее трех работников на день обращения.

Простые и понятные условия получения земельных участков, по мнению чиновников, должны максимально стимулировать аграриев развивать свой бизнес.

«В случае заинтересованности в предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянско-фермерских хозяйств, гражданам необходимо обращаться в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области в рабочее время по телефону «горячей линии» (3522) 43-32-32. Портал «Свободные земли» поможет подобрать участок, не выходя из дома», – сообщают в пресс-службе губернатора Курганской области.

Там напоминают, что Зауралье славится трудовыми традициями в агропромышленном комплексе и является одним из гарантов продовольственной безопасности УрФО. Разнообразие климатических условий региона позволяет выращивать разнообразные сельскохозяйственные культуры, от пшеницы до арбузов. Но основным направлением традиционно остается производство зернобобовых и масленичных культур.

Курган, служба информации

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