Курганские депутаты выбрали себе спикера

В понедельник, 23 сентября, состоялось первое заседание вновь избранной думы Кургана седьмого созыва. Депутаты выбрали спикера. Председателем гордумы, как и предполагалось, стал единоосс Игорь Прозоров.

Как сообщал «Новый День», состав думы, за который курганцы голосовали 8 сентября 2019 года, в большинстве представлен членами партии «Единая Россия». У единороссов 17 мандатов из 26.

Игорь Прозоров – трижды депутат, избирается в гордуму с 2004 года. В апреле 2019 года Прозоров был назначен исполняющим обязанности думы Кургана в связи с неожиданной отставкой экс-спикера Сергея Руденко.

Руденко, напомним, отказался от мандата в марте 2019 года, ссылаясь на состояние здоровья. Через месяц, в апреле 2019 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы Игорь Прозоров был официально назначен исполняющим обязанности председателя гордумы.

Напомним, интересы курганцев защищают 26 депутатов. Из них 13 человек избирались по одномандатным округам, столько же – по партийным спискам.

Курган, служба информации

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