Житель Зауралья зарезал женщину за еду и тысячу рублей

Житель Макушинского района, который напал на магазин и убил продавца, отправится в колонию на 21 год. Такой приговор вынес Курганский областной суд.

Преступление было совершено 31 января 2019 года. Пьяный 43-летний мужчина решил ограбить продуктовый магазин. Он зашел в помещение и зарезал женщину-продавца. Она скончалась на месте. Убийца забрал сотовый телефон своей жертвы и тысячу рублей. Продукты питания он погрузил в санки и скрылся с места происшествия.

Вскоре злоумышленника нашли и возбудили в отношении него уголовное дело по п.«з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, а также разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Свой срок он будет отбывать в колонии особого режима. По решению суда осужденный должен выплатить потерпевшей стороне материальный и моральный вред.

Курган, служба информации

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