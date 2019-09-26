В Кургане объявлен карантин по бешенству

В микрорайоне Кургана – Шепотково, официально объявлен карантин по бешенству. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Курганской области.

По данным ведомства, на территории микрорайона Шепотково зафиксирован случай бешенства. «Источником болезни оказалась лиса. Ветеринарной службой области в соответствии с планом по ликвидации эпизоотического очага бешенства животных будут проведены противоэпизоотические и профилактические мероприятия», – уточнили в региональном ветнадзоре. Карантин в микрорайоне областной столицы Зауралья подтвержден и постановлением губернатора Курганской области.

Это вторая вспышка смертельного заболевания, зафиксированная нынешней осенью. В сентябре аналогичная ситуация сложилась в микрорайоне Кургана Нижняя Утятка. Там карантин также был введен из-за бешеной лисы.

В региональном Россельхознадзоре напоминают, что бешенство – смертельное заболевание для животных и человека. «В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 странах мира и поражает ежегодно около 50 тыс. человек, имевших контакт, как с дикими, так и с домашними животными. Вызывается вирусом, который проникает в организм через поврежденную кожу при укусе здорового животного больным», – предостерегают в ведомстве.

Курган, служба информации

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