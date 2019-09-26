Правительство Курганской области покидает замгубернатора

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян покидает свой пост. Как сообщают источники «Нового Дня», с 26 сентября Саносян уходит в отпуск, но после его завершения уже не вернется в правительство Зауралья. Семья чиновника покинула Курган еще в конце прошлой недели.

По неофициальным данным, курганский замгубернатора переезжает в Нижний Новгород, где его ждет новый пост в областном правительстве. По данным «Нового Дня», работа Саносяна будет связана с инвестициями.

В пресс-службе нижегородского правительства «Новому Дню» заявили, что не имеют информации о назначении Андрея Саносяна на какую-либо должность. Получить комментарий у самого Саносяна не удалось – он не отвечает на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.

37-летний Андрей Саносян родился в Тюмени, где и начинал свою карьеру. В 2018 году уехал в Севастополь, где занял пост главы департамента экономического развития. В ноябре 2018 года, когда врио губернатором Курганской области был назначен Вадим Шумков, Саносян переехал в Курган в неофициальном статусе главного помощника главы региона. Официально – занял пост директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Как сообщал «Новый День», в июле 2019 года структура регионального правительства была скорректирована. Саносян тогда стал первым заместителем губернатора Зауралья, проработав в этом статусе чуть больше двух месяцев.

В пятницу, 27 сентября, дума Курганской области будет рассматривать новую структуру правительства Зауралья. Должность, которую до сегодняшнего дня занимал Андрей Саносян, будет ликвидирована.

Курган, служба информации

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