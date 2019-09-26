В Кургане горит строймаркет: пожару присвоен повышенный ранг опасности (ФОТО)

В Кургане крупный пожар – на улице Бажова, 49 «а» горит административное двухэтажное здание. По данному адресу также находится крупный магазин сройматериалов – ТК «Стройкомплекст». Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении МЧС, в 14:17 часов пожар был локализован, в 14:22 ликвидировано открытое горение. «Погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе УМЧС по Курганской области.

Очевидцы сообщают, что к месту ЧП съехалось большое количество спецавтотранспорта, включая кареты сокрой медицинской помощи.

«Это связано с тем, что пожару присвоен повышенный ранг. В этом случае оперативные службы прибывают автоматически», – уточнили в оперативном ведомстве. В региональном МЧС также добавили, что спецранг пожару присвоен из-за его площади.

Фото – Антон Киреев, группа «Инцидент Курган» ВКонтакте

Курган, служба информации

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