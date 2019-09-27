Власти Курганской области готовят к продаже детский лагерь

Правительство Курганской области готовит к продаже оздоровительный лагерь «Лесная сказка». На сайте госзакупок определена компания, которая должна оценить недвижимость перед приватизацией.

Услуги по оценке актива окажет ООО «Центр экономического содействия». Подрядчик победил в результате демпинга: при первоначальной стоимости лота 43 тыс. рублей компания обязалась выполнить работу за 17 тыс. рублей.

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» находится в Кетовском районе (поселок Чистопрудный) и занимает 138 139 квадратных метров земли, которая относится к категории особо охраняемых территорий. Помимо этого в состав продаваемой недвижимости входят 13 нежилых зданий, часть из которых были построены еще в 70-ых годах прошлого века. Рыночная стоимость лота будет зависеть от выводов ООО «Центр экономического содействия».

«Лесная сказка» выставляется на торги не первый раз. В 2015 году недвижимость в Кетовском районе власти Зауралья уже пытались продать, но безрезультатно. Тогда начальная цена лота составляла всего 2,3 млн рублей.

Курган, служба информации

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