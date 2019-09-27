В Кургане одна пенсионерка сбила другую и скрылась с места аварии

Полиция Кургана нашла виновницу аварии, которая 26 сентября сбила 68-летнюю женщину и скрылась с места ДТП.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел утром. В районе дома №123 по улице Гоголя водитель автомобиля «Рено Логан» – 59-летняя жительница Кургана, нарушила правила проезда нерегулируемого пешехода и сбила пенсионерку.

С места аварии водитель скрылась, а жертва ДТП была госпитализирована в ГБУ «Городская больница № 2».

«Водитель впоследствии была разыскана сотрудниками полиции. В отношении нарушительницы составлены административные материалы», – добавили в ГИБДД. Виновница аварии будет оштрафована за нарушение правил дорожного движения, а также за оставление места ДТП.

Курган, служба информации

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