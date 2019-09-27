Мэрия Кургана просит горожан подождать: «батареи потеплеют»

Глава Кургана Андрей Потапов в пятницу, 27 сентября, провел брифинг и подвел итоги начала отопительного сезона в столице Зауралья. К теплу подключены 70% многоквартирных домов, которые обслуживают управляющие компании. Это 996 многоэтажек из 1442.

Андрей Потапов признает, что от населения поступает много жалоб на холод в кваритрах и пообещал, что скоро батареи потеплеют у всех. «После того, как системы будут заполнены, управляющие компании будут выполнять мероприятия по их развоздушиванию и регулировке», – пообещал мэр Кургана.

Отопительная кампания стартовала в Кургане 19 сентября и традиционно началась с подключения к теплу социальных объектов. Отопительный сезон для потребителей 2-ой категории – жилых домов и прочих потребителей – стартовал в Кургане с 24 сентября 2019 года.

С 2013 года за теплоснабжение курганцев отвечает «Курганская генерирующая компания» (КГК), которая работает в статусе единой теплоснабжающей организации на территории Кургана. Напомним, КГК – структура, которая входит в империю энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Как заявил сегодня генеральный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Долгов, поставщик тепла полностью готов к предстоящему сезону. Проблемы, по его словам, могут возникнуть только в домах, у которых есть проблемы с управляющими компаниями, включая ТСЖ. В зоне риска также многоэтажки, в которых не выбран способ управления.

«Ряд таких домов не в полном объеме подготовили свой жилой фонд к приему теплоносителя. К примеру, не представили сертификаты на внесение конструктивных изменений внутридомовых сетей. В случае, если теплоноситель подается на дом в соответствии с графиком, а дом не готов, то дом будет подключен к теплу позже. В первую очередь, теплоноситель получают подготовленные дома», – уточнил Сергей Долгов.

Курган, служба информации

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