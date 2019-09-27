Следователи рассказали про откаты и взятки экс-заместителя курганского губернатора

Следствие закончило расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков. Пресс-служба следкома в пятницу, 27 сентября, описала всю коррупционную цепочку взяточника Ванюкова.

В момент совершения преступления, а это 2018 год, Роман Ванюков был заместителем губернатора Алексея Кокорина и возглавлял работу департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Как глава департамента Ванюков координировал работу госучреждения – «Курганавтодор». Данная компания заключала контракты на ремонт и строительство курганских дорог.

«С целью личного обогащения, через знакомого, выступавшего в качестве посредника, Ванюков определял размер денежных средств, подлежащих «откату» подрядчиками, и передавал свои незаконные требования через посредника руководителям подрядных организаций. Размер денежных средств, подлежащих возврату, определялся Ванюковым, как правило, в процентном соотношении от суммы подлежащей выплате по государственному контракту и составлял от 3 до 10%», – уточнил региональный следком.

Чиновник, от которого зависели подрядчики, не только за «откаты» распределял контракты, но и шантажировал дорожников.

«Ванюков обещал ускорить или, напротив, существенно затормозить процесс принятия и оплаты произведенных работ и услуг в рамках ранее заключенных государственных контрактов со стороны ГКУ «Курганавтодор», а также в дальнейшем, при соблюдении выдвинутых им условий, гарантировал общее покровительство и приоритеты при заключении новых контрактов», – вывод следователей.

Следствию известны четыре факта «сотрудничества» Васюкова со строительными компаниями. От дорожников экс-заместитель курганского губернатора намеревался в общей сложности вытребовать более 27 млн рублей.

Достоверно известно, что Ванюков успел получить от подрядчиков более 5 млн рублей. Часть этих денег была у него изъята во время обысков.

Напомним, Ванюкова обвиняют получение взятки, сопряженной с вымогательством. Его будут судить по двум частям ст. 290 УК РФ. Расследование завершено. Дело, в котором 18 томов, передается в суд. Чиновник-коррупционер частично признал свою вину.

По уголовному делу следователем допрошено более 40 свидетелей, проведена 21 судебная экспертиза. На имущество Ванюкова общей стоимостью более 2 млн рублей судом наложен арест. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.09.19

Курганские единороссы назвали будущих глав двух муниципалитетов Зауралья. / Мэрия Кургана просит горожан подождать: «батареи потеплеют». / В Зауралье установлен новый прожиточный минимум для пенсионеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»