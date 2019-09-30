Курганцам дали один час, чтобы пожаловаться на холодные батареи

Мэрия Кургана запускает «горячую линию», посвященную началу отопительного сезона. Звонки от горожан будут приниматься недолго: у людей будет всего один час, чтобы успеть пожаловаться.

Как уточняют в администрации Кургана, жалобы от замерзающих граждан будет принимать лично глава городского департамента ЖКХ Александр Гонцов. «Горячая линия» заработает во вторник, 1 октября, и продлится с 8:30 до 9:30 часов. Номер, чтобы дозвониться до г-на Гонцова – 42-88-09 (доб. 265).

По данным на 29 сентября, теплоноситель «добрался» до 1384 многоквартирных жилых домов из 1442 многоэтажек. «На контроле остается запуск тепла в домах ТСЖ, ЖСК и жилых зданиях, где собственники не определились со способом управления», – уточняют в мэрии Кургана.

Напомним, отопительный сезон в Кургане начался с 19 сентября. Первыми тепло получили социальные объекты. Для населения стартом отопительного сезона стало 24 сентября 2019 года.

Курган, служба информации

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