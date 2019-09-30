Курганский депутат-единоросс, осужденный за насилие, объяснил, зачем напал на инспектора: «Я вступился за закон»

Курганский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении депутата Макушинской городской думы. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Осужденный депутат рассказал «Новому Дню», что именно произошло.

В понедельник, 30 сентября, на сайте СУ СКР по Курганской области был размещен релиз, в котором сообщалось о решении суда, вынесенного в отношении 54-летнего депутата Макушинской городской думы. По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении государственного инспектора рыбнадзора.

Фамилию депутата следком не назвал, но уточнил, что инцидент произошел на берегу озера Зеленое. Инспектор, находясь при исполнении своих обязанностей, попытался остановить незаконную рыбалку, а макушинский депутат «публично нецензурно выразился в адрес госинспектора».

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей», – уточнили в следкоме.

Осужденным оказался депутат Макушинской городской думы, единоросс, директор макушинской детско-юношеской спортивной школы Юрий Яганцев.

Г-н Яганцев сообщил «Новому Дню», что сожалеет о случившемся. По словам депутата и директора ДЮСШ, к рыбакам, которые в нарушение закона ловили рыбу с помощью сетей, он никакого отношения не имеет.

«Дело было так: я отдыхал на берегу озера и видел, как инспектор разбирался с браконьерами. Он предложил им разойтись полюбовно: составляет протокол, изымает сети и уходит. Я не выдержал и вмешался. Как это полюбовно разойтись? Если ты представитель закона, то доводи дело до конца. Об этом я ему и сказал. Жаль, что был слишком эмоционален», – такую версию событий изложил «Новому Дню» Юрий Яганцев.

По его словам, он уже оплатил штраф в размере 110 тыс. рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.09.19

Курганцам дали один час, чтобы пожаловаться на холодные батареи. / Следователи рассказали про откаты и взятки экс-заместителя курганского губернатора. / Курганские единороссы назвали будущих глав двух муниципалитетов Зауралья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»