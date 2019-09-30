Через границу Курганской области пытались прорваться мигранты из Таджикистана

Пограничники управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали иностранцев, пытавшихся ночью незаконно пересечь российскую границу. Как сообщили «Новому Дню» в ведомстве, речь идет о трех уроженцах Таджикистана.

Операция по задержанию нелегалов была проведена 27 сентября. Нарушители в темное время суток пытались пересечь российско-казахстанскую границу. Мигрантам из Средней Азии помешала служебная собака, которая взяла след. Иностранцы были задержаны. Всем троим въезд в Россию ранее был ранее запрещен.

По факту незаконного пересечения государственной границы РФ будет возбуждено уголовное дело.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.09.19

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