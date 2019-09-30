Курганцев напугает вой сирены и люди в противогазах: «следите за сводками МЧС»

В Курганской области с 1 по 2 октября пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. Об этом предупреждает пресс-служба правительства Зауралья.

«1 октября будут развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты, отдельные элементы обеспечения эвакуационных мероприятий», – предупреждают курганцев и в региональном управлении МЧС.

На следующий день, 2 октября, в Кургане пройдет репетиция по ликвидации ЧС федерального уровня. Условная цель – потушить природный пожар. Основное действо развернется в 11 часов на шоссе Тюнина, 5, в 12 часов – на территории курганского лесопожарного центра на ул. Лесопарковая, 8.

Как уточняется на сайте облправительства, в крупномасштабных учениях будут задействованы федеральные и региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. В муниципалитетах Зауралья отрепетируют заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям. Учения будут проходить под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Главное управление МЧС России по Курганской области обращает внимание гостей и жителей региона на то, что все вышеуказанные мероприятия проводятся в рамках тренировки, просит сохранять спокойствие и следить за передаваемыми МЧС России сообщениями», – предупреждают в курганском управлении МЧС.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.09.19

Через границу Курганской области пытались прорваться мигранты из Таджикистана. / В Курганской сельхозакадемии снова сменился ректор, Скиндерев уволился из вуза. / Курганский депутат-единоросс, осужденный за насилие, объяснил, зачем напал на инспектора: «Я вступился за закон». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»