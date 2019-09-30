В избиркоме Зауралья рассказали, как потратили деньги, выделенные на выборы губернатора

Участковые избирательные комиссии Курганской области завершили финансовый аудит и отчитались о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 8 сентября 2019 года.

Как сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме, всего на выборы губернатора было выделено 87 млн 261 тыс. 700 рублей.

«Никаких серьезных замечаний нет: все выделенные средства израсходованы строго по целевому назначению – на подготовку и проведение выборов губернатора Курганской области. Есть небольшие недочеты, связанные исключительно с оформлением документов, которые исправлялись на месте», – прокомментировала член контрольно-ревизионной службы облизбиркома Дина Шавлохова.

Напомним, 8 сентября в Курганской области прошли губернаторские выборы. Также в Кургане состоялись выборы нового состава гордумы.

Курган, служба информации

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