В избиркоме Зауралья рассказали, как потратили деньги, выделенные на выборы губернатора

Участковые избирательные комиссии Курганской области завершили финансовый аудит и отчитались о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 8 сентября 2019 года.
Как сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме, всего на выборы губернатора было выделено 87 млн 261 тыс. 700 рублей.
«Никаких серьезных замечаний нет: все выделенные средства израсходованы строго по целевому назначению – на подготовку и проведение выборов губернатора Курганской области. Есть небольшие недочеты, связанные исключительно с оформлением документов, которые исправлялись на месте», – прокомментировала член контрольно-ревизионной службы облизбиркома Дина Шавлохова.
Напомним, 8 сентября в Курганской области прошли губернаторские выборы. Также в Кургане состоялись выборы нового состава гордумы.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 30.09.19
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