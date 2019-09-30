Демарш в думе Кургана: депутаты-коммунисты покинули зал заседания

В понедельник, 30 сентября, заседание гордумы Кургана закончилось скандалом. Думская фракция КПРФ, а это пять человек, дружно покинула зал заседания во время голосования.

Как сообщил «Новому Дню» первый секретарь регионального отделения КПРФ, депутат гордумы Кургана Виктор Зырянов, причиной конфликта стало решение депутатов единороссов сократить число постоянно действующих депутатских комиссий.

Их всегда было шесть, но сегодня депутаты-единороссы предложили ликвидировать ключевую комиссию, которая занималась проблемами ЖКХ. Ее думцы решили объединить с комиссией по развитию городского хозяйства.

«Это незаконное решение. Непонятно кем и на каком основании принято. Комиссия по ЖКХ – одна из самых главных. Ей бы работать и работать», – заявил Виктор Зырянов.

По словам коммуниста, на этом спорные вопросы не прекратились. При формировании руководящего состава постоянно действующих депутатских комиссий единороссы сделали все, чтобы проигнорировать предложения членов парии КПРФ.

«Мы выдвинули своих кандидатов на посты председателей комиссий и их заместителей, но все тщетно. Представители партии «Единая Россия», которых в гордуме большинство, голосовали только за своих однопартийцев. Это грубое нарушение парламентской этики. Даже в Госдуме с оппозицией так не обращаются. Это не нас обидели сегодня, а наших избирателей, чьи интересы мы должны зщищать», – резюмировал Зырянов.

По его словам, данный конфликт будет вынесен на рассмотрение фракции КПРФ. По итогам этого заседания, не исключают коммунисты, будет принято решение оспорить в суде итоги сегодняшнего голосования единороссов.

Несмотря на то, что коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседания, решение о сокращении числа депутатских комиссий было принято большинством голосов. Также думцы выбрали председателей для пяти комиссий. Так, вопросы ЖКХ и развития городского хозяйства в гордуме Кургана будет курировать Сергей Руденко. Соцполитикой займется депутат Любовь Силантьева. Главой бюджетной комиссии стал Артем Исламов, за экономику будет отвечать Анастасия Романович. А вот вопросы депутатской этики поручили решать Наталье Семиной.

Напомним, по итогам выборов в городскую думу Кургана, которые состоялись 8 сентября 2019 года, депутатами столицы Зауралья стали 17 единороссов, пять человек представляют КПРФ. В число оппозиции также вошли по два депутата от «Справедливой России» и ЛДПР. Всего состав курганской думы входят 26 человек.

Курган, служба информации

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