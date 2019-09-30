В Кургане девятиклассницу нашли мертвой под окнами жилого дома

В пригороде Кургана работает следственная группа – погибла 14-летняя девушка. Тело нашли под окнами жилого дома. В СУ СКР по Курганской области «Новому Дню» факт гибели ребенка подтвердили, но отказались от уточнения деталей.
По информации «Нового Дня» трагедия произошла в девятом часу утра в понедельник, 30 сентября, в поселке КГСХА. Речь идет о девятикласснице. Как сообщают наши инсайдеры, сейчас следователей особо интересует переписка погибшей в соцсетях. В частности, не общалась ли она с представителями так называемых «групп смерти», которые могут быть причастны к гибели подростка.
Между тем, как стало известно «Новому Дню», погибшая оставила записку, в которой сообщила матери, что ее загнобили одноклассники. «Хорошенькая такая, светленькая девочка. Мать рыдает. Как такое произошло, не могут понять», – рассказали агентству очевидцы.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 30.09.19
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