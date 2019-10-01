Полиция Кургана заплатит деньги за сведения о людях, обидевших ветерана

В УМВД по Курганской области во вторник, 1 октября, попросили помощи у жителей Зауралья. Полицейский главк готов выплатить 50 тыс. рублей. Это денежное вознаграждение тем, кто поможет разыскать преступников, совершивших разбойное нападение на ветерана войны.

В полиции рассказали, что преступление было совершено в Макушинском районе в ночь на 6 сентября. «В результате разбойного нападения на пенсионера, участника Великой Отечественной войны ему были причинены телесные повреждения и похищены денежные средства», – уточняет пресс-служба УМВД.

Всех, кто способен оказать помощь следствию, полицейские просят в любое время суток обратиться в управление уголовного розыска УМВД по Курганской области. Конфиденциальность гарантируется.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.09.19

В Кургане девятиклассницу нашли мертвой под окнами жилого дома. / Демарш в думе Кургана: депутаты-коммунисты покинули зал заседания. / В избиркоме Зауралья рассказали, как потратили деньги, выделенные на выборы губернатора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»