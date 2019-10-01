В Курганской области смертельное ДТП: погибли жители ХМАО и Челябинской области (ФОТО)

В понедельник вечером, 30 сентября, в Белозерском районе произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения иномарки Suzuki и LADA VESTA два человека погибли, четверо госпитализированы, включая годовалого ребенка.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в 21:00 на 25-ом километре трассы «Иртыш». В автомобиле SUZUKI в сторону Кургана ехала семья из ХМАО – супруги и восьмилетний мальчик. Водитель решил объехать препятствие – большегруз, припаркованный на обочине, и вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем LADA VESTА.

В отечественном авто также ехала семья – жители Челябинской области. В машине находились супруги (обоим по 29 лет) а также их годовалая дочь.

В результате ДТП водители обеих легковых машин от полученных травм скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. 42-летняя пассажирка Suzuki и 29-летняя пассажирка LADA VESTA госпитализированы в городскую больницу Кургана. Годовалая девочка и восьмилетний мальчик были экстренно доставлены в областную больницу имени Красного креста.

Ведется следствие, проводится ряд экспертиз. Что касается большегруза, который объезжал житель ХМАО, то водитель фуры сделал вынужденную остановку: возникли проблемы с колесом.

Курган, служба информации

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