Жительница Зауралья и МЧС поспорили из-за сгоревшего дома

В Курганской области произошел конфликт между жительницей Кетовского района и региональным управлением МЧС. Юлия Волкова из деревни Лукино заявила: ее дом сгорел по вине пожарных, которым не хватило бензина, чтобы приехать по вызову. В оперативном ведомстве трагедию расписали по минутам и вину не признают.

Конфликт начался с поста Юлии Волковой в социальной сети. Женщина обратилась к губернатору Зауралья Вадиму Шумкову и сообщила о бездействии оперативных служб.

«Рано утром 26 сентября 2019 года, в 4:00, в деревне Лукино Кетовского района случилось несчастье. Сгорел новый большой дом. Всего этого могло и не быть, если бы вовремя приехала пожарная машина. Городские машины пришли через два часа, хотя есть пожарная часть в 10 минутах от Лукино в селе Колесниково. На следующий день я позвонила в сельсовет спросить, в чем причина, что машина не приехала, на что мне ответили – не было бензина в пожарной машине! Нет главы сельсовета, и некому получить деньги в подотчет», – так описала события владелица сгоревшего дома.

В администрации Кетовского района «Новому Дню» заявили, что информация, распространенная жительницей деревни Лукино, не соответствует действительности. Там утверждают, что сигнал о пожаре поступил не в 4 утра, а спустя час – в 5:10. «На место незамедлительно выехали машины пожарного поста № 27. Муниципальная пожарная команда действовала в строгом соответствии с регламентом», – официально заявили в администрации Кетовского района.

Неофициально источник в районной мэрии добавил «Новому Дню», что сейчас «дет разбор полетов». Районные власти выясняют: кто из представителей сельсовета озвучил Юлии Волковой версию про нехватку бензина.

В управлении МЧС по Курганской области также опровергают слова жительницы деревни, у которой дотла сгорел новый дом. Как заявили «Новому Дню» в пресс-службе оперативного ведомства, сигнал о пожаре действительно поступил на пульт оперативного дежурного только в 5:10 утра. «Это зафиксированный факт и оспариванию он не подлежит», – заявили в региональном управлении МЧС.

По даннымведомства, пожарные из Кургана также были привлечены к тушению огня. По регламенту машины должны прибыть к месту ЧП за 10 минут на территории города и за 20 минут, если речь идет о пожаре в сельской местности. Спасатели муниципального поста № 27 и пожарные МЧС приехали через 15 и 17 минут соответственно.

К тому моменту дом гражданки Волковой полностью сгорел, рухнули перекрытия. Площадь пожара превышала 80 кв. метров. В 5:50 огонь был полностью потушен.

В МЧС Курганской области резюмируют, что такой итог ЧП связан не с задержкой прибытия пожарных бригад, а с поздним сообщением о ЧП.

Курган, служба информации

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