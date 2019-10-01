В Курганской области скорректировали прожиточный минимум

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства Курганской области об установлении в регионе прожиточного минимума на душу населения.

Величина прожиточного минимума определяется на основании данных об уровне потребительских цен на продукты питания, которые ежеквартально предоставляет Свердловскстат.

В постановлении регионального правительства сообщается, что величина прожиточного минимума составит 10 тыс. 222 рубля (в начале 2019 года – 10 тыс. 928 рублей). Для трудоспособного населения прожиточный минимум определен в размере 10 тыс. 928 рублей (в начале 2019 года – 10 тыс. 559 рублей), для детей – 10 тыс. 616 рублей (в начале 2019 года – 10 тыс. 335 рублей), для пенсионеров – 8 тыс. 507 рублей (был 8239 рублей).

Величина прожиточного минимума напрямую влияет на формирование социальных выплат. От данного показателя зависит размер ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг.

Курган, служба информации

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