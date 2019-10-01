Курганский депутат решил вести в YouTube канал о думе столицы Зауралья: «едроссы в шоке»

Самый молодой депутат думы Кургана – 22-летний Максим Пивоваров, объявил о создании своего канала на YouTube. Он будет посвящен работе курганских депутатов.

«Поскольку я теперь депутат городской думы, то решил вести блог. Считаю, что жители города Кургана должны знать о том, что происходит в нашей думе!», – сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Максим Пивоваров.

Свой канал Пивоваров назвал «Депутат комсомолец». «Почему комсомолец? Потому что я являюсь руководителем ленинского комсомола в Курганской области», – уточнил молодой блогер.

Как заявил «Новому Дню» Максим Пивоваров, он постарается монтировать ролики о каждом заседании гордумы Кургана.

«Так планирую, а дальше – как пойдет. Если будут технические вопросы, то нет смысла посвящать им ролик. А вот если вопрос будет жизненным, то – обязательно», – прокомментировал депутат.

Пока YouTube-канал Пивоваров представлен одним видео с заголовком «Оппозиция показала себя в думе! Едросы в шоке!» (орфография сохранена).

В нем автор представляется и рассказывает о заседании думы Кургана, которое состоялось вчера, 30 сентября. Как сообщал «Новый День», сессия гордумы закончилась скандалом: вся фракция коммунистов, а это пять человек, дружно покинули зал заседания.

Свой демарш члены КПРФ объяснили тем, что депутаты от «Единой России» приняли решение ликвидировать постоянно действующую комиссию по ЖКХ, а также не дали коммунистам возможности войти в руководящий состав других депутатских комиссий.

У канала депутата Пивоварова, которому всего несколько часов, пока три подписчика.

22-летний Максим Пивоваров 8 сентября 2019 года был избран в думу Кургана от партии КПРФ. Молодой человек известен курганцам, как шоумен, организатор праздников, торжеств и корпоративов. Сам Максим Пивоваров называется себя режиссером праздников.

Курган, служба информации

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