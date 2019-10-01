Губернатор Шумков объяснил, почему чиновники становятся нечистоплотными циниками и хамами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 1 октября, удивил своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте». Глава региона написал целую колонку, в которой высказал свои мысли о современных чиновниках.

«Часто встречаются упреки в сторону чиновников и государства. Нередко с пренебрежительными и уничижительными нотками. С обвинениями в неэффективности, нечистоплотности, пренебрежении к нуждам простых людей, неуважении», – так начал свой пост курганский губернатор.

Он напомнил, что провел на госслужбе 15 лет, 11 месяцев из них он проработал в Курганской области. «И у меня немного иллюзий. Вместе с тем, не могу разделить укоренившуюся уверенность отдельных сограждан, что все наши беды проистекают исключительно от чиновников. Могу подтвердить, что никого из них не тренируют специально работать во вред государству или его гражданам», – пишет Шумков.

По мнению руководителя области, причины поведения некоторых должностных лиц кроются, в первую очередь, в их воспитании.

«Все негативные черты конкретных должностных лиц приносятся ими из семей, из которых они вышли и где воспитывались. Из школ и институтов, которые они закончили. Из минисоциума и подъездов, в которых они живут. А стало быть, из общества. Никто намеренно не развивает в них принципы нечистоплотности, не культивирует хамство и цинизм. Более того, с учетом требований законодательства, на государственную и муниципальную службу, как правило, идут люди, имеющие высшее образование, периодически повышающие квалификацию», – продолжает Шумков.

Курганский губернатор уверен, что состояние государственной и муниципальной службы, как в зеркале, отражает состояние общества. И вот как Шумков продолжил свою мысль:

– Чиновники, действительно, иногда не чистоплотны. Случается – хамят, плохо относятся к людям. Действительно, проявления такого пренебрежения имеют место. Но разве только от чиновников? Практически ежедневно мы сталкиваемся с неуважением к себе в массе иных проявлений. Ведь в управляющих и транспортных компаниях, разного рода сервисах и ресурсоснабжающих службах, хамящих и кидающих трубку, получая при этом наши деньги, работают не чиновники.

Однако пренебрежение к окружающим, высказанное чиновником, заставляет нас немедленно его осудить. И верно, такое поведение недопустимо. Но разве только от чиновников? Могут ли чиновники быть на голову выше в части чистоплотности, культуры поведения и общения, чем общество, которое их воспроизводит? У меня нет ответа на этот вопрос. С них точно выше спрос. Но все остальное нужно рассматривать, сняв розовые очки и нимб святости одновременно.

Мы говорим о том, что государство... должно, виновато, развалило… Наверняка, в ряде случаев в этом был бы определенный смысл, если бы речь не шла о нашей собственной жизни. О том, что конкретное предприятие или объект, физически чаще всего разграбили, разнесли по досочкам, сдали в металл, не некие чиновники, а наши с вами конкретные соседи.

О том, что сейчас, когда появляются новые рабочие места, далеко не всегда находится даже часть тех, кто их готов заместить, соответствуя при этом профессиональным требованиям, не злоупотребляя спиртным. О том, что вряд ли новые фонари и новые остановки ломают чиновники... Многие считают, что и в этом виновато государство – мол, довело… Можно согласиться и с этим. Но...

К чему я... Надо научиться проводить грань там, где заканчивается твоя личная ответственность и начинается зона ответственности государства. А она далеко небезгранична. Нужно уметь признавать свои ошибки вне зависимости от того, кто ты и где ты. Прежде всего, потому, что никто не свят. Также потому, что никогда, ни одно государство не сможет отвечать за твои личные ошибки и неудачи. А привычка во всех своих промахах и проблемах винить исключительно чиновников – это инфантилизм.

Удобнее всего сказать: пусть кто-то другой будет виноват в наших промахах, нашей неспособности разобраться в своей собственной жизни, преодолеть нашу лень и пагубные привычки. Очень удобно, когда это не ты, а например, плохие чиновники или плохое государство. Вот только предъявляя такие претензии, нужно опять же помнить пару вещей:

1. Никто не свят.

2. Государство – это и есть мы, наши руки, наши головы, и наши налоги.

Просто потому, чтобы исправить что-то, нужно вначале договориться о честном и одинаковом определении того, что исправляешь. Без искажений. Иначе так и будет продолжаться – когда одни обвиняют в своих неудачах других, порождая взаимное пренебрежение и неудовлетворенность третьих. А нам так не надо. Нам надо работать на Курганскую область. И только вместе.

Непривычный по размеру пост Вадима Шумкова за три часа прочитали почти 13 тысяч человек. Еще 35 курганцев поделились мыслями главы региона – репостнули его статью на свои страницы.

Согласны ли жители Курганской области с мнением Вадима Шумкова – не известно. Комментарии к публикациям отключены.

Напомним, Вадим Шумков, прибывший в Курганскую область осенью 2018 года в статусе врио губернатора, сразу завел соцсети, которые он ведет сам и не пользуется услугами нанятых пиарщиков. На страницу Вадима Шумкова в социальной сети «ВКонтакте» подписаны 33,4 тыс. человек. Его аккаунт в Инстаграм читают 40 тыс. подписчиков.

Курган, служба информации

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