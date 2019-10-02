В Кургане не могут опознать женщину, которую сбил КамАЗ

В Кургане возле Центрального рынка произошло ДТП со смертельным исходом. Под колёсами большегруза погибла пожилая женщина.

Как сообщили «Новому Дню» в курганском управлении ГИБДД, ДТП произошло вечером 1 октября на улице Сибирская. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, она пропустила легковую машину, но почему-то решила перебежать дорогу перед КамАЗом.

В автоинспекции уточняют, что тело погибшей пока никто не опознал. Документов при ней не обнаружили. Тело после смертельного ДТП увезли в морг на дактилоскопию.

Курган, служба информации

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