Прокурор и мэрия Кургана запускают «горячую линию» из-за проблем с отоплением

Два дня курганцы могут сообщать прокурору о проблемах с запуском тепла в квартирах. К приему жалоб также присоединится директор городского департамента ЖКХ Александр Гонцов.

Как сообщает облпрокуратура, «горячая линия» с прокурором по фактам отсутствия отопления и иных нарушений, связанных с началом отопительного сезона, пройдет 3 и 4 октября с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Пожаловаться непосредственно главе департамента ЖКХ Кургана можно 4 октября.

«Работа «горячей линии» продлится с 8:30 до 9:30. Задать вопросы по теплоснабжению домов и сообщить информацию об отсутствии тепла в квартирах курганцы могут по телефону: 42-88-09», – сообщает пресс-служба городской мэрии.

1 октября в горадминистрации заявили, что процесс «запуска тепла вышел на финишную прямую». Теплоноситель, заверили городские чиновники, начал поступать и в проблемные дома. К их числу относятся многоэтажки, которые находятся на обслуживании ТСЖ, ЖСК, а также дома без способа управления и с непосредственным управлением.

Курган, служба информации

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