В Кургане перестали зверски убивать бездомных собак: «чипируем и отпускаем»

В Кургане опробовали новый порядок обращения с безнадзорными животными. Об этом сообщила представитель городского департамента развития городского хозяйства Ирина Тютрина.

По словам г-жи Тютриной, с августа 2019 года проблему с бродячими собаками решает ООО «ЗооВетЦентр», с которым заключили муниципальный контракт. Собак больше не убивают жестокими методами, а отлавливают, лечат, выводят паразитов, чипируют и отпускают обратно.

«На сегодняшний день отловлена 21 собака. Их содержат на территории подрядной организации в микрорайоне Черемухово. Безнадзорные питомцы маркируются желтыми неснимаемыми метками на ушах и после 21-го дня карантинного содержания возвращаются на прежние места обитания или передаются новым владельцам», – говорит Ирина Тютрина и добавляет, что на волю с желтыми метками на ушах выпущены семь собак.

Повторно отлавливать таких собак можно, только если они проявляют немотивированную агрессию по отношению к людям и другим животным.

Напомним, за бродячих собак в России заступились на федеральном уровне. В декабре 2018 года в силу вступил закон, который запрещает уничтожать безнадзорных животных, за исключением особых случаев.

Курган, служба информации

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