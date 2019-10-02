В паблик попала информация о смене главного курганского следователя

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает об указе президента Владимира Путина, в котором упомянуты высокопоставленные силовики России. В том числе, в документе сообщается о назначении полковника юстиции Богдана Францишко руководителем СУ СКР по Курганской области.

Указ Путина пока не опубликован на официальном сайте президента кремлин.ру. Богдан Францишко занимался расследованием особо важных дел в следкоме Крыма.

СУ СКР по Курганской области с конца 2018 года возглавляет и.о. руководителя, полковник юстиции Дмитрий Цымбаленко. Он был в роли исполняющего обязанности в связи с переходом на новое место службы экс-главы курганского следкома Петра Крупени.

Курган, служба информации

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