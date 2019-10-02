Курганский бизнесмен отписал имущество РПЦ

В Варгашинском районе Курганской области может появиться монастырь или монастырское подворье. Об этом заявил митрополит Курганский и Белозерский Даниил во время визита в храм в селе Большое Шмаково. Сейчас территория принадлежит директору племенного завода ООО «Суерь» Валерию Шмакову. Бизнесмен предложил отдать землю епархии. Племенной завод «Суерь» покинул Зауралье. Мощности предприятия в 2019 года были переведены в Уватский район соседней Тюменской области. Именно поэтому строения теперь невостребованы и могут быть использованы для будущего монастыря.

Как сообщается на сайте курганской епархии, митрополит Даниил осмотрел действующий деревянный храм в селе, построенный еще в 2007 году. Как сообщил «Новому Дню» Валерий Шмаков, он также принимал участие в строительстве данной церкви. По его словам, культовое сооружение было передано РПЦ. От дальнейших комментариев глава завода «Суерь» отказался.

На сайте курганской епархии говорится, что Валерий Шмаков показал владыке храм и все хозяйственные строения, возведенные на территории племенного хозяйства. После чего митрополит Даниил предложил создать на этом месте монастырь или монастырское подворье.

«Когда-то в этом селе было более ста дворов, свой храм, то есть место обжитое и намоленное. Мы это почувствовали сердцем. В храме есть старинная икона Архистратига Михаила. С Божьей помощью можно обустроить здесь обитель, развить в первую очередь служебную, молитвенную деятельность, а к ней приложить деятельность хозяйственную. Здесь плодородная земля, сосновый бор, протекает река Суерь, то есть созданы все условия для молитвы, проживания и ведения сельского хозяйства», – прокомментировал глава курганской епархии.

Аграрий-меценат поддержал предложение владыки и обещал помощь.

Курган, Варгашинский район, служба информации

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