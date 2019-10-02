Жители Кургана поссорились из-за слона: «надо ток к нему подвести»

Жители Кургана массово заступаются за топиарий (растительная скульптура, прим.ред.), установленный в центре города. Зеленый слон появился в центре столицы Зауралья на днях – скульптуру установили у Дворца культуры машиностроителей. Теперь возле ландшафтного украшения постоянно толпится народ. Курганцы садятся на слона верхом, чтобы сфотографироваться. Поведение «диких горожан» активно осуждают пользователи социальных сетей.

Дискуссия развернулась в паблике «Инцидент Курган», где пользователь под ником Ольга Семенова выложили снимки детей, оседлавших топиарий. Автор поста добавила: «Людям сколько не делай добра, все равно не поймут! Какие нормальные родители разрешат залазить на декорацию?».

Горожанку пользователи соцсети поддержали. «Скоро хобот один останется», – пишет пользователь Роман Зубков. «Как дикие… Ничего сделать хорошего нельзя, то остановки ломают, то топиарии рушат. Угомонитесь уже …», – добавила жительница Кургана Ксения Костарева.

Защитники слона также предложили «подвести к слону ток» и «кол снизу».

Зеленый слон из травы – не единственный топиарий, который будет украшать улицы Кургана. В городской мэрии обещают также установить «медведя» на перекрестке Гоголя-Савельева.

Фотографию слона, который стал первой зеленой скульптурой Кургана, в своем аккаунте разместил даже губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Фото из аккаунта Вадима Шумкова

Курган, служба информации

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