В мэрии Кургана сообщили о полной готовности домов к отопительному сезону

По данным, озвученным департаментом ЖКХ администрации Кургана, почти 100 процентов жилого фонда получает отопление.

«Теплоноситель подан на 1849 многоквартирных домов, что составляет 99% от общего количества многоквартирных домов в городе», – отчитались в городском департаменте ЖКХ.

Как сообщал «Новый День, если отчет городских чиновников не совпадает с реальной ситуацией, то горожане могут пожаловаться напрямую прокурору. В надзорном ведомстве 3 и 4 октября работает «горячая линия» по фактам отсутствия отопления и иных нарушений, связанных с началом отопительного сезона.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.10.19

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