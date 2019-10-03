Курганский губернатор Шумков о партнерах: «дееспособных крайне мало»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм рассказал, как ремонтируется культовый для Кургана объект – набережная реки Тобола.

«Работы идут непросто. Подрядчиков дееспособных крайне мало, а те кто есть – перегружены чрезвычайно. Несмотря на огромное количество призывов создавать в регионе новые рабочие места, многие подрядчики не могут набрать персонал. И это тоже правда нашей жизни», – написал глава региона Вадим Шумков.

Ремонт участка городской набережной начался в 2019 году по инициативе губернатора Шумкова. Была сформирована заявка на финансирование проекта из федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Ремонт и благоустройство набережной – это очень важно для жителей города. Здесь гуляет достаточно много людей, выходят на пробежки. В таком виде это, конечно, оставлять нельзя, потому сейчас посмотрели проект. Мне он понравился. Требуются мелкие изменения, но надеюсь, что либо в этом, либо в следующем году мы этот участок набережной сделаем и передадим его курганцам в хорошем виде», – объяснил полгода назад свои планы руководитель области.

Сумма финансирования, выделенная на ремонт набережной, превышает 42 млн рублей. На эти деньги подрядчик, в том числе, должен создать двухъярусную набережную с пешеходными зонами и велодорожкой. Отремонтировать лестницы, озеленить территорию и многое другое. В ближайшее время, напомнил Шумков, начнутся и работы по благоустройству курганского ЦПКиО.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.10.19

В мэрии Кургана сообщили о полной готовности домов к отопительному сезону. / В Сети продают данные клиентов уральского отделения Сбербанка. / Жители Кургана поссорились из-за слона: «надо ток к нему подвести». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»