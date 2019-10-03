В Курган из Москвы переманили главного архитектора: должность пустовала два года

В Кургане появился главный архитектор. Как сообщает в четверг, 3 октября, мэрия города, начальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором назначена Анна Алексейчук. С 1 октября 2019 года она приступила к исполнению своих обязанностей.

До этого назначения г-жа Алексейчук работала консультантом-архитектором в ООО «МонолитКомплект» в Москве.

Как уточняют в мэрии столицы Зауралья, новый архитектор – уроженка Перми, ей 39 лет. Окончила Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в городе Москве по специальности «Архитектура». Преподавала историю искусств в Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д. Н. Прянишникова.

Пост, который заняла Анна Алексейчук, почти два года оставался вакантным. С 2018 года мэрия проводила конкурсы на замещение пустующей должности, но подходящей кандидатуры за это время не нашлось. Как сообщается в конкурсной документации от 2018 года, связанной с поиском главного архитектора, такой специалист должен иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы.

Курган, служба информации

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