Полиция ищет людей, устроивших стрельбу в центре Кургана

В полиции Кургана начата проверка по факту стрельбы в центре города. Как сообщили «Новому Дню» в полицейском главке, сообщение об инциденте было зарегистрировано в четверг, 3 октября. Ведется проверка.

О случившемся сообщили пользователи паблика «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Сначала речь шла о том, что неизвестные из пневматики стреляли по пассажирским автобусам у гостиницы «Москва». На сообщение откликнулась еще одна жительница Кургана под ником Евгения, которая сообщила, что под пули попала и ее машина.

В УМВД по Курганской области «Новому Дню» уточнили, что сообщение горожан зарегистрировано в отделении полиции №3. «По результатам проверки будет принято решение», – резюмировали в полицейском главке Зауралья.

Курган, служба информации

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