Губернатор Шумков озвучил первые перестановки в правительстве региона

В четверг, 3 октября, губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил первые перестановки в областном правительстве и назвал глав нескольких структур.

Как сообщает пресс-служба губернатора, заместителем главы региона, руководителем аппарата губернатора стала Оксана Куташи.

«Оксана Куташи будет не только руководить структурными подразделениями аппарата, но и контролировать деятельности трех региональных ведомств – департамента информационных технологий и цифрового развития, комитета по делам архивов, управления ЗАГС», – уточнили в облправительстве.

Г-жа Куташи работает с Шумковым с 2019 года. Она отвечала за обучение чиновников и формирование кадрового резерва Зауралья.

Еще одним заместителем Вадима Шумкова стал Анатолий Воробьев. До этого момента он занимал пост директора регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ

«Строительство и ремонт дорог и значимых социальных объектов в регионе Анатолий Анатольевич организовывал и контролировал с ноября 2018 года. В новой должности Анатолий Воробьев продолжит курировать работу департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, а также будет осуществлять контроль за департаментом государственного регулирования цен и тарифов», – уточнили расширившийся функционал Воробьева в пресс-службе главы Зауралья.

Третьей ключевой фигурой в областном правительстве стал Андрей Алексеев. Он займет должность заместителя губернатора – руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. Этот пост и ранее занимал Алексеев. Свое назначение он в первый раз получил в декабре 2018 года с приходом в регион Вадима Шумкова. Главная задача такого заместителя курганского губернатора – отвечать за взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами в интересах региона.

Еще одно кадровое назначение, озвученное сегодня, касается департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Глава данного ведомства лишается приставки «заместитель губернатора», как это было ранее. Пост директора данного департамента займет Ирина Саблукова, сменившая Анатолия Воробьева.

Она окончила Курганскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель». В региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова работает с 2011 года в разных должностях. Начинала с главного специалиста, до назначения руководителем ведомства занимала пост начальника управления строительства.

Как сообщал «Новый День», 27 сентября на внеочередном заседании думы Курганской области утверждена новая структура правительства Зауралья.

Команду главы региона будут представлять вице-губернатор Курганской области и шесть заместителей. Вице-губернатор, в свою очередь, будет курировать вопросы экономики. Имена троих заместителей были озвучены сегодня.

Курган, служба информации

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